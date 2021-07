Doble de acción de "El Señor de los Anillos" se recupera tras costosa operación

La doble de acción de la serie "El Señor de los Anillos" Dayna Grant se encuentra en un buen estado de salud tras haber logrado reunir el dinero necesario para costear una urgente intervención quirúrgica, después de haber sufrido dos graves accidentes en el set de grabación.

En tan solo una semana, la actriz de escenas de riesgo neozelandesa finalmente pudo reunir los cerca de 53 millones de pesos chilenos para costear una cirugía cerebral y de espalda.

A través de su cuenta de Instagram, Grant subió una imagen en la camilla del hospital, con un parche en el ojo y repleta de cables en su cuerpo.

"El amor de todos, el apoyo y los rezos me llevaron aquí. Honestamente no puedo poner en palabras lo increíbles que son todos ustedes. Me salvaron la vida, muchas gracias", compartió junto a la foto en un emotivo mensaje en la red social.

La campaña de recaudación de fondos para cubrir la cirugía comenzó hace tan solo una semana y salió acorde a lo planeado. Así, gracias el apoyo de la comunidad de seguidores de la saga se pudo llegar a la meta: en menos de 24 horas, Grant ya había recibido 30 millones de pesos.

Si bien existía la voluntad por parte de la producción de la serie "El Señor de los Anillos" para hacer efectivo un seguro –ante cualquier eventualidad–, los trámites suelen ser lentos, mientras que el procedimiento quirúrgico debía hacerse con urgencia.

"Como suele ocurrir con estas cosas, el seguro y la responsabilidad son un laberinto de trámites burocráticos y potencialmente una demora que amenaza la vida a través del sistema de salud pública", se compartió en el sitio web especializado TheOneRing.net, en apoyo a la actriz.