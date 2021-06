Doble de acción de serie "El Señor de los Anillos" sufrió lesión cerebral y requiere cirugía por aneurisma

La doble de acción Dayna Grant tuvo una lesión mientras se grababa la serie "El Señor de los Anillos", lo que requiere una cirugía cerebral por un aneurisma cerebral y un problema de columna.

El sitio de fans de El Señor de los Anillos, TheOneRing.net, compartió la noticia, enlazando a un sitio web de recaudación de fondos para costear la cirugía de Grant.

"Después de experimentar síntomas de lesión cerebral traumática, Dayna fue enviado para una tomografía computarizada de neuroimagen y una resonancia magnética. Desafortunadamente, recibió el diagnóstico devastador de un aneurisma de 8 mm y lesiones en la columna superior (cuello). Los cirujanos recomiendan la cirugía inmediata", dice el sitio web.

"Como suele ocurrir con estas cosas, el seguro y la responsabilidad son un laberinto de trámites burocráticos y potencialmente demora que amenaza la vida a través del sistema de salud pública", sigue la petición.

Según la petición, la cirugía privada inmediata cuesta 60 mil dólares neozelandeses (unos 30 millones de pesos chilenos). Lo recaudado será "para pagar la cirugía urgente. Si hay suficientes fondos recaudados, también se pueden usar para el cuidado postoperatorio de fisioterapia. El seguro médico ha confirmado que no pueden cubrir la cirugía y el sistema público tiene una lista de espera mínima de 4 meses", dijeron los encargados.

La serie "El Señor de los Anillos", encargada por Amazon con un presupuesto de 500 millones de dólares, comenzó su rodaje a principios de este año y se espera que se estrene en los próximos meses en el servicio de streaming Prime Video.

BREAKING: LOTR stuntwoman Dayna Grant has taken a huge hit on the Amazon set recently, and is now going for emergency surgery on a brain aneurysm and spinal issue. NZ film industry is stepping up to support her family. #LOTRonPrime #WW84 #evildead https://t.co/tzY4qkTZwz