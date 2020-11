Donald Glover y nuevas temporadas de "Atlanta": "Solo Los Soprano nos podrán tocar"

Para alegría de varios fanáticos que leían y escuchaban cabizbajos las noticias sobre el atraso en las próximas entregas de "Atlanta", esa gran serie del canal FX, pues ahora tienen la primera gran declaración de intenciones por parte de su protagonista y creador.

Esto porque Donald Glover se refirió a lo que viene en la producción de cara a sus temporadas 3 y 4. El hombre apunta alto, porque fue claro en decir que "solo Los Soprano nos podrán tocar".

"En lo que estoy aquí: las T3 y T4 de 'Atlanta' van a ser algo de la mejor televisión jamás hecha. Los Soprano, los únicos que pueden tocarnos", sostuvo en su cuenta de Twitter.

while im here: 'atlanta' s3+s4 are going to be some of the best television ever made. sopranos only ones who can touch us.