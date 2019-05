El final de "Game of Thrones" bajo la lupa de Emilia Clarke y Kit Harington

El desenlace de la serie "Game of Thrones" dejó un sabor agridulce entre los fanáticos, principalmente por el destino de sus dos protagonistas: Daenerys Targaryen y Jon Snow.

La "Madre de Dragones" culminó convertida en una villana con tintes de dictadora, asesinada por su amado a minutos de haber conseguido el trono de hierro. Él, después de haber matado a su reina, es exiliado a la Guardia de la Noche para resguardar la paz en los reinos.

Un final poco esperado por los espectadores, pero aún más por los actores que interpretaron a ambos personajes. "Nunca lo vi venir", dijo a EW Emilia Clarke sobre cuando leyó los guiones de la última temporada.

"Literalmente ella fue traída a este mundo pensando en que es la única esperanza que hay. Ha hecho mucho en su vida para rectificar, ha presenciado demasiadas cosas y ha perdido y sufrido demasiado. Y de repente aparece esta gente que le dice que no la acepta, pero ya cruzó demasiado la línea, es un barco imposible de desviar, es demasiado", detalló la actriz sobre el desarrollo final de Daenerys Targaryen.

En temporadas anteriores los showrunners de la serie le pidieron a Clarke regrabar algunas escenas que ella interpretó con una tendencia más heróica. "Yo pensaba '¿por qué me dicen esto?'. Claro, ahora miro hacia atrás y me doy cuenta", asegura la intérprete.

"Es un bello y emotivo final. Por suerte, lo que ves en su último momento de vida es que ahí está su vulnerabilidad, ahí está la pequeña niña de la primera temporada", indicó Emilia Clarke sobre sus últimos momentos en pantalla, y agregó que "pese a todo, apoyo a Daenerys, ¡no puedo no hacerlo!".

Kit Harington: "Creo que dividirá al público"

Por su parte el intérprete de Jon Snow, Kit Harington, aseguró que el final de la serie "dividirá al público". "Pero si vas para atrás en su historia, ella (Dany) hizo cosas terribles: crificó gente, los quemó vivos. Esta era su construcción", matizó.

El actor confesó que, cuando estaban rodando los últimos episodios, sintió temor por una posible ola de críticas contra la serie por el tratamiento que le estaban dando a los personajes femeninos. "Una de mis preocupaciones era que teníamos a Cersei y a Dany, dos mujeres líderes que caen. La justificación era '¿deben ser las buenas solo por ser mujeres?'. Son los personajes más interesantes de la serie. Pero eso es lo que hace 'GOT', no puedes solamente decir que las mujeres fuertes terminan como personas buenas. Dany no era una buena persona", indicó.

"De alguna manera, Jon hizo lo mismo con Ygritte al entrenar al chico que terminó matándola. Esto lo destruyó", agregó sobre la fatídica escena ante el trono de hierro.