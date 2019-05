El grosero error de traducción en "Game of Thrones" que desató troleos de los fans

El capítulo "The Long Night", tercero de la última temporada de "Game of Thrones", fue uno de los más importantes en la historia de la serie pero no estuvo exento de críticas.

Ahora se volvió viral un burdo error en su traducción del inglés al español, que hizo reír a los fans después de dejarlos confundidos.

Ocurrió en la versión doblada para España, en la que Ser Davos debiese haber dicho "Ella no puede vernos" (She can't see us), lo que de alguna manera terminó siendo una adaptación fonética: sicansíos.

🇺🇸 SHE CAN'T SEE US

🇬🇧 SHE CAN'T SEE US

🇮🇪 SHE CAN'T SEE US

🇪🇸 SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7 — Rosenrot⚡️ (@Rozenrot) 30 de abril de 2019

Está tan oscuro que no tienen claro si escuchan inglés o valyrio o dothraki xD — Basch (@BaschGT) 1 de mayo de 2019

Jajajaja, yo también, pensé que era algo de otro idioma de la serie, no que la habían cagado de semejante manera, o sea ¿qué cojones? XD — Tetsu no Folgore (@TetsuNoFolgore) 1 de mayo de 2019

Esto es mucho más probable:

—¿Qué dice aquí? Joder, ya me podrían haber mandado una transcripción los muy cutres. Ni siquiera se oye bien. Voy a preguntarle al cliente.

(Horas después)

—Joder, no me han contestado y tengo que entregar ya. Pues nada, que sea lo que R'hllor quiera. — 𐌷𐍂𐍉𐌸𐌹𐌻𐌰 (@Hrotha) 1 de mayo de 2019

Los doblajistas fueron criticados y troleados en masa en redes sociales, aunque explicaron que no tienen mucho tiempo para hacer cada capítulo y les pasan los guiones traducidos sin la posibilidad de ver el capítulo, por lo que los errores suelen ocurrir.

Otra escena clave sufrió un error de traducción, quizás hasta más grave, en la versión latinoamericana de HBO.

Cuando "Melisandre" habla con "Arya", la joven le comenta "dijiste que cerraría muchos ojos para siempre". Sin embargo, en los subtítulos se leía "dijiste que cerraría mis ojos para siempre", lo que confundió a varios seguidores de la ficción.