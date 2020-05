"El que sabe, sabe": Ruby Rose explica su abrupta salida de "Batwoman"

A través de sus redes sociales la actriz Ruby Rose habló por primera vez de su salida de la serie "Batwoman" tras una temporada emitida.

"No fue una decisión fácil, pero el que sabe, sabe... No quisiera quedarme sin reconocer a todos los involucrados en la serie y lo importante que ésta fue para la TV y nuestra comunidad. Me había quedado en silencio porque es mi opción, pero por ahora quiero decirles que los adoro", fue el ambiguo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Junto a sus palabras la ahora ex protagonista de "Batwoman" publicó un video con varias escenas de la serie, en las que daba a entender que la heroína desaparecería para siempre.

"Estoy segura que la próxima temporada también será espectacular", agregó Rose.

En enero pasado "Batwoman" fue renovada para una segunda temporada antes de conocerse la salida de la actriz. Pese a ellola producción sigue en pie: "Estamos en búsqueda de una nueva actriz principial y miembro de la comunidad LGBTQ", aseguraron los productores a Variety.

Versiones emanadas del equipo interno de la serie aseguran que Ruby Rose no fue capaz de soportar las largas jornadas que le exigía este papel protagónico. Este fue el primer papel protagonista de Rose en televisión