"El Señor de los Anillos", "House of the Dragon", "Obi-Wan" y otras series que se verán en 2022

Tras un 2021 con varias sorpresas y alabadas producciones, en 2022 se espera una avalancha de series, entre regresos, despedidas y nuevos ciclos en las diferentes plataformas.

Para la próxima temporada están fijados los esperados estrenos de series como "Peacemaker", "El Señor de los Anillos", el spin-off de Game of Thrones" titulado "House of the Dragon", "The Last of Us" con Pedro Pascal, la biografía de Eva Peron con Natalia Oreiro y la llegada de nuevos personajes de Marvel.

Asimismo, habrá nuevas temporadas de "Euphoria", "El Marginal", "Atlanta", "Bridgerton" y "The Marvelous Mrs. Maisel", junto con las despedidas de "Ozark" y "Killing Eve".

Revisa las series que llegan en 2022:

5 de enero de 2022 - "Rebelde" Temporada 1 - Netflix

9 de enero de 2022 - "Euphoria" Temporada 2 - HBO

13 de enero de 2022 - "Peacemaker" Temporada 1 - HBO MAX

14 de enero de 2022 - "After Life" Temporada 3 - Netflix

15 de enero de 2022 - "Los Prisioneros" Temporada 1 - Movistar TV

18 de enero de 2022 - "How I Met Your Father" Temporada 1 - Star+

19 de enero de 2022 - "El mundo según Jeff Goldblum" Temporada 2 Parte 2 - Disney+

19 de enero de 2022 - "El Marginal" Temporada 4 - Netflix

21 de enero de 2022 - "Servant" Temporada 3 - Apple TV+

21 de enero de 2022 - "Ozark" Temporada 4 Parte 1 - Netflix

24 de enero de 2022 - "The Gilded Age" Temporada 1 - HBO

25 de enero de 2022 - "Neymar: el caos perfecto" Temporada 1 - Netflix

27 de enero de 2022 - "Búnker" Temporada 1 - HBO MAX

28 de enero de 2022 - "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" Temporada 1 - Netflix

28 de enero de 2022 - "The Afterparty" Temporada 1 - Apple TV+

1 de febrero de 2022 - "Raising Dion" Temporada 2 - Netflix

2 de febrero de 2022 - "Pam & Tommy" Temporada 1 - Star+

3 de febrero de 2022 - "Raised by Wolves" Temporada 2 - HBO MAX

4 de febrero de 2022 - "Suspicion" Temporada 1 - Apple TV+

4 de febrero de 2022 - "Reacher" Temporada 1 - Amazon Prime Video

11 de febrero de 2022 - "Inventing Anna" Temporada 1 - Netflix

18 de febrero de 2022 - "Severance" Temporada 1 - Apple TV+

18 de febrero de 2022 - "The Marvelous Mrs. Maisel" Temporada 4 - Amazon Prime Video

24 de marzo de 2022 - "Atlanta" Temporada 3 - FX

25 de febrero de 2022 - "Vikings: Valhalla" Temporada 2 - Netflix

25 de marzo de 2022 - "Bridgerton" Temporada 2 - Netflix

27 de febrero de 2022 - "Killing Eve" Temporada 4 - BBC

2 de septiembre de 2022 - "El Señor de los Anillos" Temporada 1 - Amazon Prime Video

Principios 2022 "Better Call Saul" Temporada 6 - AMC

Principios 2022 "Halo" Temporada 1 - Paramount+

Principios 2022 "WeCrashed" Temporada 1 - Apple TV+

Febrero 2022 "Star Trek: Picard" Temporada 2 - Paramount+

Marzo 2022 - "Winning Time" Temporada 1 - HBO

Invierno 2022 - "Mrs. Marvel" - Disney+

Mediados 2022 - "Andor" - Disney+

Noviembre 2022 "The Crown" Temporada 5 - Netflix

SIN FECHA CONFIRMADA

"Stranger Things" Temporada 4 - Netflix

"The Umbrella Academy" Temporada 3 - Netflix

"Locke & Key" Temporada 3 - Netflix

"Anatomy of a Scandal" Temporada 1 - Netflix

"Jigsaw" Temporada 1 - Netflix

"The Witcher: Blood Origin" Temporada 1 - Netflix

"She-Hulk" Temporada 1 - Disney+

"Moon Knight" Temporada 1 - Disney+

"Secret Invasion" Temporada 1 - Disney+

Obi-Wan Kenobi" Temporada 1 - Disney+

"Willow" Temporada 1 - Disney+

"Santa Evita" Temporada 1 - Star+

"The Old Man" Temporada 1 - Star+

"House of the Dragon" Temporada 1 - HBO

"The Last of Us" Temporada 1 - HBO

"The White House Plumbers" Temporada 1 - HBO

"Westworld" Temporada 4 - HBO

"Barry" Temporada 3 - HBO

"The Nevers" Temporada 1 Parte 2 - HBO

"The Flight Attendant" Temporada 2 - HBO MAX

"Our Flag Means Death" Temporada 1 - HBO MAX

"Gremlins: Secrets of the Mogwai" Temporada 1 - HBO MAX

"Love and Death" Temporada 1 - HBO MAX

"Julia" Temporada 1 - HBO MAX

"The Staircase" Temporada 1 - HBO MAX

"DMZ" Temporada 1 - HBO MAX

"Pretty Little Liars: Original Sin" Temporada 1 - HBO MAX

"Mr. & Mrs. Smith" Temporada 1 - Amazon Prime Video