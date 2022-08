"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" adelanta fecha de estreno en Latinoamérica

Por horario, el estreno de la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" de Amazon Prime Video llegará antes a Latinoamérica.

Si bien estaba fijado para el viernes 2, la plataforma de streaming confirmó el horario del debut de la producción. En Reino Unido será a las 2 de la mañana, mientras que en el horario Eastern Time (ET) será a las 21:00 horas del jueves 1 de septiembre.

El horario ET abarca gran parte del este de Estados Unidos y de Canadá, además de compartir la misma hora que algunos países de Latinoamérica, como Chile.

Además, se confirmó que la serie estrenará dos capítulos y luego se emitirán semanalmente el resto de los ocho capítulos.

Watch the special two-episode Global Series Debut of #TheRingsOfPower



🕘: September 1 at 9pm ET

🕐: September 2 at 2am UK



And then, tune in weekly! New episodes will be available on Fridays at 12am ET, only on Prime Video. pic.twitter.com/QqSwDVQVPA