Emilia Clarke revela que fue presionada para desnudarse en "Game of Thrones"

La actriz Emilia Clarke reveló que fue presionada para hacer escenas de desnudos en "Game of Thrones", la exitosa serie de HBO que protagonizó entre 2011 y 2019.

En entrevista con el podcast Armchair Expert, la intérprete de "Daenerys Targaryen" confesó que tuvo algunos problemas para desnudarse en pantalla, especialmente durante la primera temporada de la ficción. "Tuve varias discusiones como: 'no, la sábana no me cubre del todo'. Y ellos contestaban: 'No querrás decepcionar a tus seguidores de Game of Thrones'", aseguró sin mencionar responsables.

De acuerdo a la artista los desnudos no estaban en el contrato cuando aceptó el trabajo. Recién los notó cuando leyó el guión: "acepté y después ellos me mandaron los guiones. Al leerlos fue como 'oh, aquí está la trampa'".

Pese a su incomodidad, Clarke decidió seguir adelante con proyecto aceptándolo como un desafío en su naciente carrera. "Acababa de salir de la escuela de teatro y lo asumí como un trabajo. Si estaba en el guion, entonces era claramente necesario", pensó en aquel momento.

El rodaje de la primera temporada de "Game of Thrones" fue particularmente complejo para Emilia Clarke. La presión que sentía por enfrentar a la industria de la televisión y por ser una de las protagonistas de la serie. "Me sentía como que flotaba en la primera temporada. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sabía qué debía hacer. Desconocía qué se esperaba de mí", recordó.

En aquella época la actriz sufrió dos aneurismas debido al deterioro que le causó en su salud la presión por el papel de "Daenerys". Pese a ello Clarke aseguró que "no cambiaría nada".