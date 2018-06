Emilia Clarke se despidió de "Game of Thrones" con emotivo mensaje

Con un emotivo mensaje la actriz Emilia Clarke se despidió de "Game of Thrones", la serie de HBO que emitirá su última temporada en 2019.

Hace casi un mes que la británica anunció que había grabado su última escena como "Daenerys Targaryen", el personaje que ha interpretado desde 2011 en la ficción.

Ahora, Clarke utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a la serie: "Me subí en un bote en dirección a una isla para decir adiós a la tierra que fue mi hogar por casi una década", escribió.

"Ha sido todo un viaje con 'Game of Thrones'. Gracias por darme la vida que jamás soñé tener y la familia que jamás dejaré de extrañar", agregó.

Emilia Clarke ha sido uno de los pocos miembros del elenco que ha hablado sobre la última temporada de la producción. "Me he convertido en un desastre emocional en el set. Ellos me dicen 'Emilia está bien' y yo estoy como '¡pero es que es la última vez!?'", aseguró sobre sus últimos días en el set.

"Game of Thrones" estrenará su octava y última temporada en 2019.