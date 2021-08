Equipo de "El último baile" lanzará docuserie sobre vuelo privado que orbitará la Tierra

La plataforma Netflix y el equipo detrás del alabado "El último baile" se unirán nuevamente para una docuserie sobre la primera misión con civiles que orbitará la Tierra.

La docuserie de cinco capítulos, titulada "Countdown: Inspiration4 Mission to Space", está programada para estrenarse en septiembre y saldrá al aire justo antes y después de la misión.

El vuelo privado está fijado para mediados de septiembre y, a diferencia de los viajes de unas horas de Richard Branson y Jeff Bezos durante julio, orbitará el planeta durante tres días en un vehículo SpaceX Dragon antes de regresar a la Tierra.

La misión espacial busca generar conciencia sobre el cáncer infantil y recaudar fondos para apoyar al Hospital de Investigación Infantil St. Jude de Memphis.

Los tripulantes serán Jared Isaacman, director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payments; Hayley Arceneaux, sobreviviente de cáncer pediátrico y asistente médico en St. Jude; el Dr. Sian Proctor, profesor de geociencias y candidato a astronauta de la NASA en dos ocasiones; y Chris Sembroski, un veterano e ingeniero aeroespacial de la Fuerza Aérea.

Netflix planea emitir los dos primeros episodios de "Countdown: Inspiration4 Mission to Space" el 6 de septiembre y el tercero y el cuarto el viernes 13. El quinto y último episodio, con imágenes del viaje, está programado para finales de septiembre.

