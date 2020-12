Equipo detrás de "The Crown" realizará serie sobre los primeros años de The Rolling Stones

La primera década de carrera de The Rolling Stones será llevada a la televisión en una serie limitada que será producida por el equipo a cargo de "The Crown".

Por primera vez el grupo permite que su música se utilice para un drama, con Nick Hornby, autor de la novela "Alta Fidelidad", como guionista. Será producida por Left Bank Pictures, la misma de "The Crown" de Netflix y "Outlander".

Por ahora, la serie contempla dos temporadas. Se centrará en los años de gloria de la banda desde su formación hasta 1972, que incluye una fantástica serie de álbumes exitosos como "Their Satanic Majesties Request", "Beggars Banquet", "Let It Bleed", "Sticky Fingers" y "Exile on Main Street".