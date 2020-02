Estrella de "Game of Thrones" se suma a segunda temporada de "The Witcher"

Kristofer Hivju, el actor que brilló en "Game of Thrones" como Tormund, ahora fue fichado para ser parte de la segunda temporada de la serie "The Witcher" de Netflix.

El actor noruego es una de las siete incorporaciones que tendrá la producción de Netflix. Allí interpretará a Nivellen, quien en los libros de "The Witcher" es un hombre maldito por asumir la apariencia de un monstruo. Sin embargo, cuando conoce a Geralt (Henry Cavill), el brujo se da cuenta de que Nivellen no es realmente un monstruo porque la plata no lo repele.

También se unen a "The Witcher" para la segunda temporada Yasen Atour como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion como Lambert, Thue Ersted Rasmussen como Eskel, Aisha Fabienne Ross como Lydia y Mecia Simson como Francesca.

Stephen Surjik, Sarah O'Gorman, Ed Bazalgette y Geeta Patel dirigirán cada uno dos episodios de la segunda temporada.

"The Witcher" regresará con su segunda temporada en 2021.

