Estrellas de "The Falcon and the Winter Soldier": "No quisimos ser el primer proyecto malo de Marvel"

A solo días de que se estrene "The Falcon and the Winter Soldier" en Disney+, los protagonistas y el equipo detrás de la serie realizaron una conferencia de prensa virtual para contar detalles de la producción.

Con Anthony Mackie (Falcon) y Sebastian Stan (Winter Soldier), junto con la directora Kari Skogland, al creador de la serie Malcolm Spellman y al Presidente de Marvel Kevin Feige, la instancia dio algunas revelaciones sobre el presente y el futuro de la serie.

"La abordé como una película. Desde el principio, estábamos haciendo como una de seis horas y simplemente averiguamos dónde 'tijeretear' en ciertos momentos", contó Skogland.

"He pasado 12 años con el personaje", aportó Stan. "Creces y evolucionas con el personaje. Sentí que habíamos establecido el personaje de cierta manera. Finalmente, estamos enfocados en su búsqueda de identidad y en términos de aceptar realmente su pasado y re-educarse a sí mismo sobre el mundo en el que se encuentra actualmente".

Por su parte, Mackie declaró: "Estamos en un lugar en el que queremos que la audiencia conozca y aprenda de estos nuevos personajes, especialmente desde que Kevin Feige mató a Iron Man. Tenemos que ponernos en una posición en la que tenemos que presentar estos nuevos personajes a la audiencia y darles esa relación".

Acerca de la elección de una serie y no una cinta para mostrar a estos personajes, la directora Skogland dijo que ha estado estado llamando a las películas un "bocadillo" y que las series "son comida". "Realmente puedes involucrarte con los personajes en seis horas de una manera que no puedes en la película, que son de alto octanaje e inmersas en algún evento que salve el mundo. En una serie puedes deambular un poco", expresó.

El rodaje de la serie tuvo que ser suspendido en 2020 debido a la pandemia, lo que no interfirió en el guion de "The Falcon and the Winter Soldier", según Skogland: "Mientras el mundo estaba cambiando, pudimos enfocarnos realmente. Cuando volvimos a grabar, sabíamos lo que estábamos buscando, lo que estábamos filmando. No cambió nada, realmente solo nos ayudó a concentrarnos".

Finalmente, Mackie afirmó que el objetivo del equipo de "The Falcon and the Winter Soldier" fue "no estropearlo. No quisimos ser el primer proyecto malo de Marvel. Nuestro trabajo era tomar la antorcha y no hacer un mal espectáculo. Estoy muy feliz de decir que 'Steve Rogers' estará orgulloso de que nuestra serie no apesta".

"The Falcon and the Winter Soldier" se estrena el próximo viernes 19 en Disney+. Tendrá seis capítulos que se estrenarán semanalmente los viernes.