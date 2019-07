La actriz y protagonista de "Westworld", Evan Rachel Wood, se lanzó en contra de "Jim Hopper" de "Stranger Things" y ha denunciado su comportamiento "tóxico" en la tercera temporada del programa.

Wood se mostró públicamente en desacuerdo con el personaje de la serie de Netflix, interpretado por David Harbour, y criticó sus "celos extremos" en una serie de publicaciones en Twitter.

"Nunca debes salir con un tipo como el policía de 'Stranger Things'", comenzó Evan. "Los celos extremos y las rabias violentas no son halagadoras ni atractivas, como te haría creer la televisión", continuó.

"Sí, soy consciente de que solo una serie y está establecida en los 80, aunque esto también sería inaceptable. Pero ese es exactamente mi punto. Es solo una serie y este es un suave recordatorio de no caer en esta mierda en la vida real", afirmó.

You should never date a guy like the cop from #strangerthings Extreme jealousy and violent rages are not flattering or sexy like TV would have you believe.

That is all. — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 5 de julio de 2019

Yes I am aware its “just a show” and its set “in the 80s” even though this stuff was unacceptable then too, but thats exactly my point. Its just a show and this is a gentle reminder not to fall for this crap in real life. Red flags galore. — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 6 de julio de 2019