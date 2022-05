Ewan McGregor sobre "Obi-Wan Kenobi": "Ahora tenemos más tiempo para contar la historia"

17 años después de interpretar por última vez a "Obi-Wan Kenobi", Ewan McGregor vuelve como el Jedi en la serie enfocada en su personaje y que debutó este viernes 27 en Disney+.

Serán 10 capítulos que se establecen una década después de "La Venganza de los Sith", cuando Obi-Wan Kenobi vigila desde lejos a Luke Skywalker en Tattoine.

Aunque pasaron casi 20 años, McGregor dice que siempre fue tema volver a interpretar al Jedi. "Al final de cada entrevista que hice durante años me preguntaron dos cosas; ¿Haría la secuela de 'Trainspotting' y volvería a interpretar a Obi-Wan Kenobi? Siempre eran las dos últimas preguntas", dijo el escocés en conferencia de prensa en la que participó Cooperativa.

Su paso por las películas precuelas, que han sido criticadas durante años, le generó a McGregor la sensación de querer hacer algo más con su personaje.

"Creo que me volví más consciente del cariño por esas películas que tiene la generación para quien las hicimos. Porque cuando las estrenamos no escuchamos eso. Realmente no recibimos esa respuesta", dijo el actor.

"Entonces, gradualmente, me di cuenta de que a la gente realmente le gustaban y que significaban mucho para esa generación. Entonces, eso calentó mis sentimientos sobre ellos", agregó.

Para esta nueva serie también volvió Hayden Christensen, encargado de interpretar a Anakin Skywalker / Darth Vader, compartiendo otra vez con McGregor como en "Ataque de los Clones" y "La Venganza de los Sith".

"Éramos muy cercanos cuando nos conocimos... tuvimos mucho tiempo entrenando juntos para las peleas y luego, juntos en el set. Con los años, supongo, perdimos un poco el contacto", dijo el escocés.

Y agregó: "No había visto a Hayden en años. Entonces, cuando lo volví a ver y pude hablar sobre este proyecto con él, fue muy, muy emocionante. Fue grandioso. Y cuando volvimos a actuar fue como una especie de túnel del tiempo. Como si los últimos 17 años no hubieran pasado en absoluto".

Sobre la diferencia entre filmar una película y una serie, McGregor aseguró que "la belleza de que sea una serie es que ahora tenemos más tiempo para contar la historia. Pero debido a que Deborah Chow (directora de "Obi-Wan Kenobi") dirigió todos los capítulos, se sintió como si solo estuviéramos haciendo una película".

"Obi-Wan Kenobi" está disponible desde este viernes 27 en Disney+.