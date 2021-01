Éxito de "Bridgerton" también llegó a Spotify con playlists y versiones instrumentales

Semanas después de su estreno en Netflix, la serie "Bridgerton" ha generado también popularidad en la plataforma Spotify, en donde se han generado playlists y masificado versiones instrumentales.

De acuerdo a un reporte de Spotify, desde el 25 de diciembre (día de su estreno) hasta el 4 de enero, se crearon más de 5.800 playlists con "Bridgerton" en el título por parte de usuarios de todo el mundo.

El proyecto Vitamin String Quartet, dedicado a versionar música con cuarteto de cuerdas, ha logrado una mayor repercusión gracias a la serie: los covers de "In My Blood" de Shawn Mendes, "bad guy" de Billie Eilish, "thank u, next" de Ariana Grande y "Girls Like You" de Maroon 5 son algunas de las canciones más elegidas para las playlists "Bridgerton" generadas por los usuarios.

Además, Vitamin String Quartet experimentó un aumento de más del 170% en los streams a nivel mundial.