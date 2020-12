Éxito total: Amazon renovó para una segunda temporada "Salvajes"

La serie "Salvajes", que se estrenó el pasado 11 de diciembre en Prime Video, fue renovada por Amazon para una segunda temporada.

"Slvajes" está protagonizada por Rachel Griffiths, Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan y Troy Winbush.

La producción, creada por Sarah Streiche, sigue a un grupo de adolescentes de diferentes orígenes que luchan por sobrevivir después de que un accidente aéreo las deja varadas en una isla desierta.

did someone say season 2?? #TheWilds pic.twitter.com/ZVDe1sFfx0