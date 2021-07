Final de "Loki" conecta con las próximas películas de "Doctor Strange", "Spider-Man" y "Ant-Man"

En el episodio final de la serie "Loki", la trama originó varios escenarios que adelantan lo que será la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

El sexto y último capítulo de la producción protagonizada por Tom Hiddleston no solo confirmó una segunda temporada, sino que también alude a personajes y tramas de los planes futuros.

ALERTA DE SPOILERS: A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN DETALLES DEL CAPÍTULO FINAL DE "LOKI"

Loki y Sylvie lograron dar con quien manejaba la línea del tiempo y por qué creó la AVT: "El Que Permanece", quien explicó el multiverso, un número infinito de líneas de tiempo paralelas que existen una encima de la otra, con variantes de sí mismas en cada una.

Después de que Sylvie mató a "El Que Permanece", se ve el nacimiento de cientos de líneas de tiempo diferentes, todas ramificadas entre sí. Antes de ser asesinado, el personaje interpretado por Jonathan Majors predijo que su muerte traería a alguien mucho peor que él, lo que se deduce sería "Kang el conquistador".

Este villano está confirmado para aparecer en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y cuyo actor a cargo será precisamente Majors. En el final de "Loki", Majors está acreditado como "El Que Permanece" y no como "Kang", por lo que en esta ocasión sería una de las variantes en otro universo.

Asimismo, la muerte de este personaje y la ramificación de las líneas del tiempo o multiversos establece el panorama para "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", la próxima película del Hechicero Supremo y que contará además con Elizabeth Olsen como "Wanda Maximoff / Scarlet Witch" y como co-guionista a Michael Waldron, creador de "Loki".

Y finalmente la explicación del multiverso abre la puerta para "Spider-Man: Far From Home" y explicar las apariciones confirmadas de los villanos de Jamie Foxx (Electro) y Alfred Molina (Doctor Octopus), ambos provenientes de dos franquicias distintas del superhéroe arácnido. A eso se podría sumar los rumores que hablan de la presencia de Tobey Maguire y Andrew Gardifeld junto a Tom Holland en la cinta.

Todo comenzará a aclararse en diciembre con el estreno de "Spider-Man: Far From Home" y luego en marzo de 2022 con "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura". "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" está fijada para febrero de 2023.