Giancarlo Esposito protagonizará docu serie inspirada en "Breaking Bad" y "Better Call Saul"

El actor Giancarlo Esposito protagonizará una nueva serie documental inspirada en el universo de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", las series donde interpreta al villano "Gus Fring".

Esta producción, bautizada "The Broken and the Bad", contará con la conducción de Esposito y comparará historias de la vida real con algunos de los "personajes, situaciones y temáticas más memorables" de ambas ficciones.

Según señala Rolling Stone, el primer episodio abordará el caso de la única ciudad estadounidense donde las personas con hipersensibilidad a los espectros electromagnéticos pueden vivir bien. Esta es una condición que afecta a "Chuck McGill", el hermano de "Saul Goodman" en "Better Call Saul".

El estreno de esta serie documental se producirá el próximo 9 de julio en la cadena AMC, que esa misma semana realizará un especial "Breaking Bad" y "Better Call Saul".