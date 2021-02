Gina Carano respondió tras ser despedida de "The Mandalorian": "No pueden cancelarnos si no los dejamos"

La actriz Gina Carano emitió un comunicado tras su despido de Disney y de la serie "The Mandalorian", además de anunciar que trabaja en un nuevo proyecto.

El pasado miércoles, Lucasfilm anunció la desvinculación de la intérprete de "Cara Dune" por publicaciones controvertidas en las redes sociales.

Carano partió diciendo que el sitio web conservador Daily Wire "está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película", de acuerdo a c¡un comunicado emitido a Deadline.

"Lloré y mi oración fue respondida. Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no los dejamos", expresó.

Carano se burló de los judíos, las personas transgénero y la pandemia en mensajes por redes sociales, por lo que Lucasfilm decidió despedirla por sus comentarios "aberrantes e inaceptables".

Frente a ello, el baterista de System of a Down, John Dolmayan, férreo defensor del ex Presidente Donald Trump, apoyó a la actriz, afirmando que "la historia honrará a personas como Gina Carano".