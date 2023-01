Globos de Oro: "Better Call Saul" dijo adiós con las manos vacías después de seis intentos

La noche del martes fue la última vez que la popular serie "Better Call Saul" postuló a un premio en los Globos de Oro pero nuevamente se fue con las manos vacías.

La serie spin-off de "Breaking Bad" estaba nominada en la categoría Mejor Actor de Serie de Drama con Bob Odenkirk por su papel de "Jimmy McGill" / "Saul Goodman".

Era la quinta vez que Odenkirk había sido nominado: la primera fue en 2015, perdiendo frente a Jon Hamm por "Mad Men". Al año siguiente triunfó Billy Bob Thornton por "Goliath".

En 2017 fue nominado nuevamente y el ganador fue Sterling K. Brown por "This is Us". Regresó en 2020 pero la categoría la ganó Josh O'Connor por "The Crown". Y este 2023, el galardón fue para Kevin Costner por "Yellowstone".

Además de las cinco nominaciones a Odenkirk, "Better Call Saul" fue nominada en una ocasión como Mejor Serie de Drama: también fue este 2023 pero fue derrotada por "House of the Dragon".

Dentro de los premios importantes, a "Better Call Saul" le quedarían un par de oportunidades: en los SAG Awards (sindicato de actores) y en los próximo Emmys 2023 por la segunda parte de su sexta temporada.