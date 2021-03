"Grey's Anatomy" confirma el regreso de un tercer personaje para su temporada 17

La actual temporada 17 de "Grey's Anatomy" tendrá un nuevo regreso de un personaje que había abandonado la serie en 2018: Sarah Drew repetirá su papel de "April Kepner".

Drew formará parte de esta temporada como invitada especial pero aún no se ha detallado cómo será su regreso ni si visitará a "Meredith" en la playa.

"April" apareció por primera vez en la sexta temporada de la serie como una de las residentes de Mercy West y luego pasó a ser un personaje regular, hasta que abandonó la producción en la temporada 14.

Durante este ciclo han aparecido como invitados Patrick Dempsey como "Derek Shepherd" y T.R. Knight como "George O'Malley".

Excited to have @sarahdrew back on set! https://t.co/5ebWp9MbwF