"Grey's Anatomy" para rato: renuevan serie para su temporada 19

ste lunes, el canal ABC anunció que se ordenó la temporada 19 de la serie "Grey's Anatomy", que continuará siendo protagonizada por Ellen Pompeo.

"'Grey's Anatomy' tiene un impacto global que no se puede exagerar. Toca, y a veces cambia, los corazones y las mentes de todo el mundo a través de la profunda conexión que la gente siente con estos personajes", dijo la productora ejecutiva y showrunner Krista Vernoff.

Junto con Pompeo, la temporada 19 contará con la presencia confirmada de Chandra Wilson ("Miranda Bailey") y James Pickens Jr. ("Richard Webber").

Actualmente la serie emite su temporada 18 y se espera que finalice en abril o mayo. La anunciada temporada 19 se espera que se estrene en septiembre de este año.

