Gustavo Santaolalla también hará la música de la serie de "The Last of Us"

El argentino Gustavo Santaolalla volverá a ser parte de "The Last of Us" como compositor de la banda sonora de la serie que prepara HBO sobre el popular videojuego.

Fue el propio director de "The Last of Us", Neil Druckmann, quien confirmó la noticia en Twitter y elogió el "increíble talento musical" del compositor argentino.

La serie de HBO está siendo co-escrita y co-creada por Druckmann, junto con el creador de "Chernobyl", Craig Mazin. Aún no tiene fecha de estreno.

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO!