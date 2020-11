HBO da luz verde a serie de "The Last of Us" a cargo del creador de "Chernobyl"

Después de meses desde los primeros acercamientos, finalmente HBO confirmó el desarrollo de la serie basada en el videojuego "The Last of Us", que unirá a Craig Mazin, creador de "Chernobyl", y el escritor y director creativo del juego, Neil Druckmann.

La serie "The Last of Us" será una co-producción de HBO y Sony Pictures TV junto a PlayStation Productions, Word Games y el desarrollador de juegos Naughty Dog.

"Craig y Neil son visionarios en una liga propia", dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi. "Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de 'The Last of Us' como con los recién llegados a esta saga que define el género", agregó.

La serie "The Last of Us" se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Se centra en "Joel", un superviviente endurecido del apocalipsis, contratado para sacar de contrabando a una niña de 14 años llamada "Ellie" de una opresiva zona de cuarentena. El trabajo aparentemente pequeño se convierte en un viaje brutal a medida que dependen el uno del otro para sobrevivir.

HBO puso en desarrollo "The Last of Us" en marzo, con Johan Renck ("Chernobyl") fichado para dirigir el piloto, pero tuvo que abandonar el proyecto debido a un conflicto de programación.