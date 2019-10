HBO decidió cancelar precuela de "Game of Thrones" con Naomi Watts pero anuncia otra

Comienzan a aparecer las primeras complicaciones con todo el universo "Game of Thrones" que sus creadores pretendían realizar, esto porque HBO decidió cancelar la precuela que iba a protagonizar Naomi Watts.

Según informó EW, el showrunner Jane Goldman, envió un mail informando al elenco que el piloto que grabaron no fue aprobado por la cadena.

La idea de esta producción, era centrarse miles de años antes del surgimiento de Daenerys, un trabajo que tuvo a George R.R. Martin como uno de los principales involucrados.

Desde HBO aún no confirman la cancelación de esta precuela.

Otra sí confirmada

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm