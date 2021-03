HBO realizará serie sobre Los Angeles Lakers con Adrien Brody como protagonista

La época brillante de Los Angeles Lakers en la NBA de los años 80, será parte de una serie que está preparando HBO y que tiene a Adrien Brody como protagonista.

El ganador de un Oscar por "The Pianist" interpretará al entrenador de ese equipo conocido como "Showtime", Pat Riley.

Se suma a un elenco compuesto por Quincy Isaiah ("Magic" Johnson), Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), John C. Reilly (Jerry Buss) y Jason Clarke (Jerry West).

Esta producción se basa en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" escrito por Jeff Pearlman.

Por su parte, el episodio piloto fue dirigido por Adam McKay, el director de cintas como "Vice" y "The Big Short".