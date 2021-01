HBO trabaja en otra precuela de "Game of Thrones" basada en "Tales of Dunk and Egg"

HBO se encuentra en el desarrollo inicial de su próxima precuela de "Game of Thrones", una adaptación de la serie de novelas de fantasía de George R. R. Martin "Tales of Dunk and Egg".

La próxima serie precuela se enfocará en las aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg) 90 años antes de los eventos de "Canción de hielo y fuego".

Esta nueva serie precuela se suma a "House of the Dragon", producción que se exhibirá en 2022 en HBO. Cabe recordar que también había otra precuela anunciada pero fue cancelada por el canal.

Martin ha publicado tres novelas en la serie "Tales of Dunk and Egg" hasta ahora: "The Hedge Knight "en 1998, "The Sworn Sword" en 2003 y "The Mystery Knight" en 2010. Las tres novelas luego fueron recopiladas y publicadas juntas como "Un caballero de los siete reinos" en 2015.