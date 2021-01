"Herogasm": "The Boys" incluirá capítulo sobre orgía entre superhéroes en su tercera temporada

La serie "The Boys" llevará a la pantalla la historia más atrevida de la serie de cómics de Gareth Ennis y Darick Robertson: "Herogasm", que se enfoca en una orgía de los superhéroes.

El showrunner de "The Boys", Eric Kripke, mostró la portada del guión del capítulo 6 de la temporada 3, titulado "Herogasm", escrito por Jessica Chou.

"Desde el primer día, todos me desafiaron a hacer este episodio", escribió Kripke en Twitter.

"Herogasm" es el título de una historia del cómics con clasificación R en el que los personajes se infiltran en la fiesta anual secreta de Vought, donde resulta que los Siete, incluidos Homelander, se han retirado bajo la misión encubierta de dejar la Tierra para luchar contra las amenazas alienígenas.

En cambio, los superhéroes van a un resort en una isla para pasar un fin de semana lleno de sexo, drogas y todo tipo de libertinaje imaginable.

From day one, everyone dared me to make this episode. CHALLENGE MET MOTHERFUCKERS