"House of the Dragon" suma a actor como Guardia Real del Rey Viserys I Targaryen

La próxima serie de HBO, "House of the Dragon", primer spin-off de "Game of Thrones", sumó a su nuevo actor en un rol clave de la próxima producción televisiva.

Fabien Frankel fue elegido para interpretar a Ser Criston Cole, miembro de la Guardia Real del Rey Viserys I Targaryen, un caballero cuyas audaces acciones ayudaron a allanar el camino hacia la guerra civil.

El propio George R.R. Martin anunció a Frankel, afirmando que el personaje "es el hijo común del mayordomo del señor de Blackhaven. No tiene derecho a tierras ni títulos, todo lo que tiene es su honor y su habilidad con la espada y la lanza".

"Es un retador, un campeón", siguió Martin, "aclamado por los comunes, amado por las damas. Es un amante, un seductor, un traidor, un rompecorazones y un hacedor de reyes".

"House of the Dragon" cuenta la historia de la familia Targaryen en Westeros y se desarrolla 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones". Se espera que comience la producción este mes en el Reino Unido y su debut está planeado para 2022 en HBO Max.