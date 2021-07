"House of the Dragon" suspende grabaciones por caso de coronavirus

El preocupante aumento de casos de Covid-19 en el Reino Unido está haciendo estragos en diversas producciones audiovisuales: en apenas tres días se han tenido que suspender tres procesos de producción debido a exámenes positivos dentro de los equipos.

Esta vez le tocó a "House of the Dragon", la serie precuela de "Game of Thrones" que produce HBO y que detendrá sus grabaciones luego de encontrar un caso de Covid-19 dentro de una de las unidades de trabajo, según detalla Deadline.

De acuerdo al portal la detención solo durará un par de días en virtud de los protocolos sanitarios establecidos en el Reino Unido. Por otro lado, el caso positivo fue aislado del resto del equipo.

"House of the Dragon" es la tercera producción que debe suspenderse temporalmente debido a la presencia del coronavirus. El primero en sufrir esta nueva ola de la enfermedad fue Netflix, que primero debió detener las grabaciones de la segunda temporada de "Bridgerton" y luego debió hacer un alto en la película musical de "Matilda".