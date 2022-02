"House of the Dragon" terminó oficialmente el rodaje de su primera temporada

La próxima serie "House of the Dragon", un spin-off de "Game of Thrones" terminó las grabaciones de lo que será su primera temporada de 10 capítulos.

Fue George R.R. Martin quien anunció en su blog personal la culminación del rodaje de precuela ambientada 300 años antes de los eventos de "GoT".

"Noticias emocionantes de Londres: me informan que el rodaje de la primera temporada de 'House of the Dragon' ha terminado. Sí, los 10 episodios. He visto cortes preliminares de algunos de ellos, y me encantan", escribió Martin.

Y agregó: "Por supuesto, hay que trabajar mucho más. Efectos especiales, sincronización de color, partitura, todo el trabajo de postproducción. Pero la escritura, la dirección, la actuación se ven geniales. Espero que les gusten tanto como a mí".

La serie se estrena este 2022 pero aún no hay fecha de estreno en HBO MAX.