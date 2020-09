Hugo Weaving descarta de plano ser parte de la serie de "El Señor de los Anillos"

El australiano Hugo Weaving aseguró que no volverá a interpretar a "Elrond" en la próxima serie de "El Señor de los Anillos", que se enfocará en una época previa a la trilogía original.

Consultado por Variety sobre la posibilidad de retomar el papel en una versión más joven en la serie de Amazon, Weaving respondió tajantemente: "De ninguna manera. Absolutamente no".

"'Matrix' podría haber sucedido", dijo en referencia a su rol de "Agente Smith". "Pero 'El Señor de los Anillos' no, nunca lo haría, no me interesa en absoluto", enfatizó el australiano.

"Mira, me encantó estar en Nueva Zelanda con toda esa gente maravillosa, y fue como volver a tener una familia, pero en realidad, para ser honesto, creo que todos tenían más que suficiente", expresó Weaving.

Sumando a su papel de "Red Skull" en "Capitán América: El primer vengador", que no volvió a repetir, Waving aseguró que los personajes "tienen que ser algo realmente interesante, con un giro diferente para que tenga muchas ganas de hacerlo".