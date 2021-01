Imelda Staunton habló del "desafío adicional" que tendrá al tomar el rol de Reina Isabel II en "The Crown"

La quinta y sexta temporada de "The Crown" nuevamente tendrá enero renovado, con la Reina Isabel II ahora a cargo de la británica Imelda Staunton, conocida por su rol de "Dolores Umbridge" en "Harry Potter".

Staunton junto a Lesley Manville (Princesa Margarita), Jonathan Pryce (Príncipe Felipe) y Elizabeth Debicki (Lady Di) son los nombres confirmados para las dos últimas temporadas de la serie Netflix.

"Creo que mi tipo de desafío adicional, como si lo necesitara, es que ahora estoy haciendo la Reina con la que estás un poco más familiarizado", dijo Staunton a BBC.

"Con Claire Foy, era casi historia y ahora estoy interpretando una en la que la gente podría decir 'ella no hace eso', 'ella no es así', y esa es mi 'bête noire' personal", agregó.

Además, la actriz se refirió sobre la petición de que Netflix avise de que "The Crown" es una serie de ficción: "Esto no es textual; esto no se toma de diarios. Tienes que usar tu imaginación y me gustaría permitirle a la audiencia un poco de inteligencia".