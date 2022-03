Incendio afectó a edificio que sirvió de locación de "Peaky Blinders" y "Downton Abbey"

Más de 100 bomberos combatieron un incendio en una fábrica abandona utilizada como lugar de rodaje de las series "Peaky Blinders" y "Downton Abbey" en en Dalton Lane, Keighley, West Yorkshire.

El hecho ocurrió antes del mediodía de este jueves en el edificio Dalton Mills y el Servicio de Bomberos y Rescate de West Yorkshire informó que hubo "mucho humo en el área" y se recomendó "mantener las puertas y ventanas cerradas" y "evitar trasladarse por la zona".

Richard Knight, ejecutivo del organismo Screen Yorkshire que da ayuda a la industria audiovisual en ese condado de Inglaterra, describió el incendio como "una triste pérdida para el panorama cinematográfico de Yorkshire".

"Es uno de esos lugares asombrosos que es como un destino por derecho propio. Tiene el tipo de procedencia y escala que podría atraer a cineastas de todas partes", dijo a BBC.

