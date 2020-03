Jack Gleeson regresa a la televisión en su primer papel tras "Game of Thrones"

Cerca de seis años después de su última aparición como "Rey Joffrey" en "Game of Thrones", Jack Gleeson regresa a la televisión en una serie de comedia.

El actor de 27 años será parte de "Out Of Her Mind", definida como una serie que "subvierte el formato tradicional de comedia de situación combinando personajes excéntricos, animación y explicación científica".

Gleeson apareció en pantalla por última vez en abril de 2014 en el episodio de la muerte de Joffrey en "Game of Thrones". Desde ese momento, decidió tomar un descanso en su carrera actoral que duró seis años.

Hasta ahora no se ha anunciado fecha de estreno de la serie que también tendrá las actuaciones de Juliet Stevenson, Cariad Lloyd y el rapero Scroobius Pip.