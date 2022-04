Javiera Contador recordó "Casado con Hijos": "Ahora no me parece divertido reírse del cuerpo de nadie"

A más de 15 años de su estreno, la serie "Casado con hijos" sigue siendo parte de la conversación y Javiera Contador reflexionó sobre la producción y su personaje "Quena".

Hablando sobre los cambios del humor con el paso de los años y la temática que tenía la comedia de Mega, la actriz dijo a CNN Chile que "ya no lo encuentro divertido" reírse de ciertas cosas.

"A mi me ha cambiado el humor, porque ahora no me parece divertido reírse del cuerpo de nadie. No me parece gracioso. En su momento sí me pareció, pero tenía que ver con la forma de 'Tito' (Fernando Larraín). Teníamos naturalizado eso y está mal. Darse cuenta me parece que está bien", expresó la actriz.

"Casado con hijos" fue una adaptación de "Matrimonio con hijos" y tuvo cuatro temporadas entre 2006 y 2008 en Mega.