John Cena protagonizará spin off de "Suicide Squad" dirigido por James Gunn

El luchador y actor John Cena y el director James Gunn realizarán una nueva serie basada en la historia de "Suicide Squad" para la plataforma HBO Max.

Fue el propio cineasta el encargado de anunciar en su cuenta de Twitter que realizará un show sobre "Peacemaker", el personaje que Cena interpretará en la próxima entrega de "Suicide Squad", cuya fecha de estreno está prevista para 2021.

HBO Max, el servicio que funcionará como casa para el universo audiovisual de DC Comics, ordenó ocho episodios de este "spin-off" que serán escritos por Gunn y que abordarán los orígenes del personaje.

"Peacemaker es una oportunidad para ahondar en los problemas del mundo actual a través de la mirada de este súper héroe/súper villano", destacó el director de "Suicide Squad".

Este es el segundo contenido original que HBO Max anuncia sobre DC Comics. Anteriormente confirmaron que realizarán una serie "spin-off" de "The Batman" de Matt Reeves, además de preveer el estreno de la versión de Zack Snyder de "La Liga de la Justicia".

I'm over-the-moon excited to be working on #PEACEMAKER with my pals @JohnCena & #TheSuicideSquad producer Peter Safran on this new @hbomax original series from @warnerbrostv @DCComics pic.twitter.com/EsAkOVXB44