Jon Bernthal participó de las grabaciones de nueva temporada de "The Walking Dead"

La novena temporada de "The Walking Dead" ha dado mucho que hablar sin siquiera empezar. Es que su protagonista, Andrew Lincoln dejará la ficción tras esta entrega y Lauren Cohan sostuvo que ella seguirá porque "hay mucha historia que contar".

A eso se suma la posible aparición de Jon Bernthal, actor que dio vida a Shane Walsh en los dos primeros ciclos, hasta que su personaje muere.

El protagonista de "The Punisher" fue visto en el set de grabación compartiendo con Lincoln y con Norman Reedus.

¿De qué se trata este regreso? Pocos detalles se saben aunque según informaron medios estadounidenses lo más probable que regrese mediante un flashback.

Acá la imagen en cuestión de Jon Bernthal en el set de la novena temporada de "The Walking Dead".

RICK, SHANE, DARYL REUNION 🔥 These pictures were just posted today via a local coffee shop (@senoiascafe)! 😍 Andrew Lincoln, Jon Bernthal, and Norman Reedus together! WE COULD HAVE POTENTIAL SHANE FLASHBACKS IN SEASON 9! ❤ I'm so ecstatic, I'm having a heart attack! 👏 #TWD pic.twitter.com/jHxtEfMTcM