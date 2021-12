Kathryn Hahn sobre la serie "The Shrink Next Door": "La terapia es una herramienta increíble y realmente útil"

Apple TV+ entregó una de las series más interesantes de este 2021, "The Shrink Next Door", protagonizada por Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn y Casey Wilson, una producción basada en la historia real de una terapia psicológica.

En esta serie, desarrollada por Georgia Pritchett, Ike Herschkopf (Rudd) comienza a implantarse en la vida de uno de sus pacientes, Marty Markowitz (Ferrell). En esta conexión, aparecen los personajes de Hahn como Phyllis, hermana de Marty, y de Wilson como la esposa de Ike, Bonnie.

La propia Hahn, en conversación con Cooperativa, explicó que conoció a la real Phyllis para crear su personaje. "Fue muy importante para mí, sobre todo después de tener su confianza y poder conocerla en persona y poder escuchar sus historias y recibir su generosidad de contarme sus historias. Para mí era muy importante aferrarme a su esencia", expresó.

Sobre su relación con Ferrell, afirmó: "Will es realmente fácil de enraizar. Y sabes, ahí estás, realmente quieres protegerlo a él y a su hermoso talento y corazón a toda costa".

Wilson, que también estuvo en la conversación por videollamada, recordó que ella también tuvo una terapia años atrás. "Me ayudó de manera invaluable en mi vida, especialmente en nuestro negocio. Creo que la necesidad de tener un ancla ha sido muy útil porque hay mucho rechazo. La historia de esta serie fue muy preocupante, pero me hizo sentir aún más agradecido con mi terapeuta", expresó.

"Creo que la terapia es una herramienta increíble y realmente útil", declaró Hahn, y enfatizó en valorar a la familia. "Sabes que no tenemos que hacer felices a todas las personas del mundo. Quién será lo mejor para nosotros y para nuestro crecimiento y quién nos respalda. Eso puede ser identificable y es la familia", reflexionó.

"The Shrink Next Door" está disponible en Apple TV+.