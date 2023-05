Kim Cattrall estará en temporada 2 de "And Just Like That…" de "Sex and the City"

Aunque no se ha estrenado, la temporada 2 de la secuela de "Sex and the City", "And Just Like That...", tiene alta expectativa con el regreso de Kim Cattrall como "Samantha Jones".

De acuerdo a un reporte de Variety, Cattrall volverá a interpretar su papel icónico en el final de la temporada 2. Eso sí, lo hará en una sola escena y que se filmó en marzo pasado.

Según el medio estadounidense, la escena de Cattrall la tiene hablando por teléfono desde Londres con "Carrie" de Sarah Jessica Parker. Sin embargo, ambas no estuvieron en el mismo set y no tuvieron contacto.

Cattrall fue la única de las cuatro protagonistas de "Sex and the City" que no se sumó al regreso de la serie, que tuvo su primera temporada de "And Just Like That..." en 2021.