Kristian Nairn, que fue "Hodor" en "Game of Thrones", será un pirata en próxima serie de HBO Max

Kristian Nairn, quien interpretó a Hodor en "Game of Thrones", se ha unido a un nueva serie de HBO Max, "Our Flag Means Death", que se enfocará en una historia sobre piratas.

El actor norirlandés será "Wee John Feeney", un pirata de la serie, y será su primer gran papel desde que salió de "Game of Thrones" en 2016.

"Our Flag Means Death" también sumó a otros cinco actores para la serie: Nathan Foad, Samson Kayo, Rory Kinnear, Con O'Neill y Vico Ortiz.

La serie, que se verá en HBO Max, está protagonizada por Taika Waititi como el temido pirata Barbanegra, además de dirigir el primer capítulo y ser productor ejecutivo del proyecto.

La historia se basa libremente en las verdaderas aventuras de Stede Bonnet, "un aristócrata mimado que abandonó su vida de privilegio para convertirse en pirata".

The news is out! It’s such an honour to finally be able to tell you that I’ll be in the brand new @hbomax series ‘Our Flag Means Death’ 🏴‍☠️ It’s been an amazing experience to work with @TaikaWaititi on this, and a pleasure to be working with HBO again! More news/details soon… pic.twitter.com/sF5JLItdBC