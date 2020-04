Kyle MacLachlan organiza fiesta virtual para ver el episodio favorito de "Twin Peaks"

El protagonista de la serie "Twin Peaks", Kyle MacLachlan, anunció que hará una fiesta virtual de la serie de culto para celebrar los 30 años de su estreno durante el autoaislamiento por coronavirus.

"He notado que muchos de ustedes han estado mirando, volviendo a mirar y descubriendo por primera vez 'Twin Peaks'", escribió MacLachlan sobre la producción creada por David Lynch.

"Y pensé por qué no establecemos un tiempo para ver tu episodio favorito juntos", agregó el estadounidense.

Los fanáticos ahora pueden responderle al actor y votar por el episodio que más les gustaría ver de las dos primeras temporadas de "Twin Peaks".

La serie se estrenó el 8 de abril de 1990 y sigue al Agente Cooper (MacLachlan) mientras viaja a Twin Peaks para investigar el asesinato de la adolescente Laura Palmer (Sheryl Lee) y encuentra mucho más de lo que espera.

I've been seeing some of you rewatching #TwinPeaks & I was thinking we watch an episode together for the 30th anniversary next week!



Let me know in the comments below which episode from season 1 or 2 you'd want to watch the most ⤵️ #TwinPeaksWatchParty pic.twitter.com/ZriI5sFfO1