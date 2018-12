"Las escalofriantes aventuras de Sabrina" tendrá tercera y cuarta temporada

La decisión era inminente, sobre todo después de anunciar la llegada de la segunda temporada, pero ya está. Netflix confirmó que habrán tercera y cuarta temporada para "Las escalofriantes aventuras de Sabrina", su más reciente y oscuro giro en torno a la historia de la bruja adolescente.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la producción protagonizada por Kiernan Shipka.

Aunque el principal protagonista del video con la información fue el gato "Salem".

Paws what you are doing. Salem's got some special news for you. Listen up right meow. pic.twitter.com/xUWwOU21ei