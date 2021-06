Laurie Holden será "Crimson Countess" en tercera temporada de "The Boys"

La tercera temporada de "The Boys" de Amazon agregó a su elenco a la actriz Laurie Holden, sumándose a la producción que actualmente está en marcha.

Holden interpretará a "Crimson Countess", una compañera supeheroína de "Soldier Boy", que estará a cargo de Jensen Ackles.

La actriz america-canadiense es conocida por su interpretación de Andrea en "The Walking Dead", además de otras producciones como "The X-Files" y "The Americans".

Los nuevos capítulos de "The Boys", que comenzaron a filmarse meses atrás, se estrenarán en 2022.