Leonardo DiCaprio trabaja en la adaptación de la novela "Island" de Aldous Huxley

La última novela publicada de Aldous Huxley, "Island", será llevada a la pantalla chica por la productora de Leonardo DiCaprio, Appian Way, en un intento de ingresar con su compañía al mundo de las series.

El libro fue publicado en 1962, un año antes de la muerte de Huxley, y sigue a un periodista que naufragó en la ficticia isla utópica de Pala, en el Océano Índico. Allí, descubre una sociedad desarrollada, con un texto que viaja por temáticas de la libertad y el potencial humano.

Por ahora, no hay confirmación de elenco y DiCaprio solo sería parte del proyecto como productor con Appian Way, que hasta ahora solo ha tenido mayores créditos en el cine, en películas como "Shutter Island", "The Wolf of Wall Street", "The Revenant" y "Richard Jewell".