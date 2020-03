Libro sobre "The Office" reveló detalles sobre la salida de Steve Carell

"The Office: la historia no contada de la mejor sitcom de los 2000", es un libro de más de 400 páginas que Andy Greene realizó en homenaje a la exitosa serie que cumplió 15 años desde su estreno.

En esta obra, se cuentan diversos detalles interesantes, como la salida de Steve Carell luego de la séptima temporada.

"Steve estaba brindando una entrevista radial y mencionó al azar, casi inconscientemente, que podría ser su última temporada en el programa. No planeaba decirlo en voz alta, no había decidido nada... Entonces, lo que dijo fue que las personas encargadas del programa no reaccionaron. No llamaron y dijeron: ¿Qué? ¿Quieres irte? No recibió ningún tiempo de respuesta de ellos. Cuando se dio cuenta de aquello, pensó quizá reamente no les importa si me voy. Tal vez debería ir a hacer otras cosas", señaló Brian Wittle, técnico en sonido de la producción.

Tras eso, NBC, cadena donde se emitió la serie, no le presentó ningún contrato de renovación al actor.

Por su parte, Kim Ferry, jefa del departamento de peluquería, afirmó que el intérprete de Michael Scott "realmente quería quedarse y nos hundió a todos porque él era el corazón de la serie".

Otro punto es que la NBC estaba en medio de un cambio de presidencia. Según Randy Cordray, productor del espacio, el nuevo presidente no era fanático de la serie.