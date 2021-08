Lily James se toma hasta 5 horas diarias para transformarse en Pamela Anderson para nueva serie

La actriz británica Lily James tarda de 3 a 5 horas diariamente para transformarse en la modelo Pamela Anderson para "Pam and Tommy", una nueva serie de Hulu centrada en el escándalo de la cinta porno de la estadounidense.

Barry Lee Moe, jefe del departamento de peinados de la producción, confirmó a Variety que a James le puede tomar "fácilmente de 3 a 5 horas de peinado y maquillaje cada mañana antes de empezar a filmar".

El estilista agregó que terminaron usando un total de 25 pelucas para los personajes que estarán interpretados por Seth Rogen, Nick Offerman ("Parks and Recreation") y Taylor Schilling ("Orange is the new black").

El único que usará su cabello natural es Sebastian Stan como Tommy Lee, músico y protagonista del video porno junto a Anderson. "A él le hacemos un tratamiento de keratina y le pintamos el pelo semana por medio", indicó Lee Moe.

Por ahora "Pam and Tommy" no cuenta con fecha de estreno, aunque el jefe del departamento de peinados espera que lo haga en febrero de 2022.