Mark Duplass por "The Morning Show": "Me emocioné con las ideas de la segunda temporada"

La segunda temporada de "The Morning Show", la aclamada producción de Apple TV+, retoma las consecuencias de lo que los personajes de Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon anunciaron en pantalla y cómo el Covid-19 aparece en el mundo.

En este nuevo ciclo, Mark Duplass vuelve como el productor ejecutivo "Chip" y aseguró, en conversación con Cooperativa a través de videollamada, que pese a tener más una carrera de más de dos décadas detrás de cámaras, "me gusta aparecer en 'The Morning Show' y ser actor y hacer lo que me dicen que haga y tratar de encontrar la mejor manera posible de interpretar a 'Chip'".

"Cuando me trajeron las ideas de la historia de la segunda temporada, me emocioné con ellas. Pensé que mi mejor trabajo es descubrir cómo retratar a 'Chip' con la mayor humanidad posible", expresó el actor estadounidense.

Duplass valoró el trabajo de los escritores y el equipo creativo de la serie. "Los valoro y los aprecio. Han sido para bien o para mal, obligados a girar con lo que estaba sucediendo en el momento dos veces: en la primera temporada, fueron golpeados con el movimiento MeToo y en la segunda temporada tuvimos la pandemia y luego descubrir cómo incorporar el Covid-19", expresó.

El personaje de "Chip" pretende formar una nueva vida justo cuando comienza el año 2020 y con un pasado y un posible futuro aún más estresante de lo que se ha visto: "Me gusta creer que yo Mark estoy más involucrado emocionalmente que 'Chip', probablemente he tomado mucha más terapia que 'Chip'. Tomo medicamentos especiales para controlar mi ansiedad y depresión, así que estoy un poco más abajo que 'Chip'".

Y agregó: "Dicho esto, después de haber interpretado a 'Chip' durante dos años, me ha enseñado que, ya sabes, no soy capaz de caer en ese tipo de situaciones estresantes. Y ha sido un viaje maravilloso interpretar a alguien a quien pensé que claramente conocía mejor. Y también aprender de él en el camino".

A la hora de definir los nuevos capítulos, Duplass afirmó que "si la primera temporada fue una especie de eventos explosivos en el lugar de trabajo y descubrir todo este comportamiento desagradable que se había estado infectando durante años, creo que la segunda temporada es cómo lidiar con las consecuencias de eso y descubrir cómo nos movemos desde aquí y descubrir realmente qué es importante para ti dentro de este nuevo paradigma en el que vivimos".

Finalmente, habló de la relación de "Chip" con el personaje de Jennifer Aniston, "Alex", declarando que mantiene una gran química con la actriz. "La amo mucho personalmente. Realmente verás que en esta serie la forma en que 'Chip' ama profundamente a 'Alex' proviene de mi profundo amor por Jen", expresó.

Pero no solo con Aniston, sino que Duplass contó que lo mismo le pasó con Billy Crudup, que interpreta a "Cory", jefe del canal UBA. "Hay una escena en la segunda temporada en la que volvimos a vernos. Y Billy y yo estábamos literalmente tan emocionados de vernos ese día, porque no nos habíamos visto en mucho tiempo, que arruinamos por completo la primera toma. Pensamos 'esto está mal, estos no son los personajes'".

La segunda temporada de "The Morning Show" se emite todos los viernes en Apple TV+.